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14 минут назад

Модуль по игре в городки может войти в школьную программу

ТАСС

Образовательный курс по городошному спорту может войти в школьную программу, он будет реализовываться в рамках уроков физкультуры и внеурочной деятельности. Об этом в четверг рассказала президент Федерации городошного спорта России Надежда Павлова, комментарий которой ТАСС предоставила пресс-служба организации.

Вслед за лаптой в школьную программу может войти модуль по игре в городки
Фото: ТАССТАСС

В 2023 году городошному спорту исполнится 100 лет. Ранее стало известно о внедрении в систему начального общего, основного общего и среднего общего образования модуля "Лапта", в Минпросвещения сообщили, что он направлен "на расширение интеграции уроков физической культуры и внеурочной деятельности".

"Городки в официальном плане министерства просвещения на 2023 год. Министерство спорта утвердило наш модуль 21 декабря", - сказала Павлова.

"Федерация городошного спорта искренне рада за коллег из федерации лапты, на этом примере мы узнали, что такое импортозамещение в спорте, образовании и культуре. Конечно, мы хотим внедрения курса игры в городки в школы, сегодня во многих школах и детских садах занимаются городками, есть московский формат дошкольных соревнований. Городки радуют тем, что играть могут дети с разной физической подготовкой. Лапта все-таки ближе к атлетическому спорту, силовой, командной игре, кто не в лапту - тот к нам, решение за министерством просвещения, министерство спорта нас полностью поддерживает", - добавила она.

Павлова отметила, что федерация хочет вернуть городошный спорт в систему ГТО. "Задача вернуть городки в систему ГТО - это серьезно, городошный спорт входил в ГТО с 1939 года. Нормативы разрабатывают, есть готовые предложения, эти нормативы прежде всего для детей", - резюмировала собеседница агентства.

Летние виды спорта,Надежда Павлова,Минпросвещения России,
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