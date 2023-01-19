Вслед за лаптой в школьную программу может войти модуль по игре в городки

Образовательный курс по городошному спорту может войти в школьную программу, он будет реализовываться в рамках уроков физкультуры и внеурочной деятельности. Об этом в четверг рассказала президент Федерации городошного спорта России Надежда Павлова, комментарий которой ТАСС предоставила пресс-служба организации.

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В 2023 году городошному спорту исполнится 100 лет. Ранее стало известно о внедрении в систему начального общего, основного общего и среднего общего образования модуля "Лапта", в Минпросвещения сообщили, что он направлен "на расширение интеграции уроков физической культуры и внеурочной деятельности".

"Городки в официальном плане министерства просвещения на 2023 год. Министерство спорта утвердило наш модуль 21 декабря", - сказала Павлова.

"Федерация городошного спорта искренне рада за коллег из федерации лапты, на этом примере мы узнали, что такое импортозамещение в спорте, образовании и культуре. Конечно, мы хотим внедрения курса игры в городки в школы, сегодня во многих школах и детских садах занимаются городками, есть московский формат дошкольных соревнований. Городки радуют тем, что играть могут дети с разной физической подготовкой. Лапта все-таки ближе к атлетическому спорту, силовой, командной игре, кто не в лапту - тот к нам, решение за министерством просвещения, министерство спорта нас полностью поддерживает", - добавила она.