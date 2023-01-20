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1 час назад

Российский саблист объяснил решение переехать в США

Lenta.ru

Российский саблист Константин Лоханов объяснил решение переехать на постоянное место жительства в США. Об этом сообщает Sports.ru.

Российский саблист объяснил решение переехать в США
Фото: ТАССТАСС

По словам спортсмена, 23 февраля он прилетел в Мюнхен, через два дня перенес операцию, и принял решение не возвращаться в Россию. Лоханов рассказал, что в Америке у него живет лучший друг.

«Изначально просто поехал к нему в гости. Был в США уже раз пять или шесть до этого, мне тут комфортно. Я говорю по-английски», — рассказал спортсмен.

Кроме того, Лоханова удивило решение руководства сборной России по фехтованию исключить его из состава национальной команды. «Это странно: многие спортсмены живут за пределами страны и спокойно остаются членами российской команды», — добавил саблист.

5 сентября стало известно, что Лоханов разводится с олимпийской чемпионкой по фехтованию Софией Поздняковой. Сообщалось, что россиянин уехал в США, чтобы заниматься тренерской деятельностью. Лоханов предлагал жене поехать с ним, однако фехтовальщица решила остаться в России и подать на развод.

Лоханов участвовал в Олимпиаде-2020, однако не завоевал медалей. Он является двукратным чемпионом мира по сабле среди юниоров.

Летние виды спорта,София Позднякова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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