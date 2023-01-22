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1 час назад

Уехавшая жить в США олимпийская чемпионка вернулась в Россию

Lenta.ruиещё 2

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, тренер Наталья Линичук вернулась из США в Россию. Об этом сообщает «Российская газета».

Уехавшая жить в США олимпийская чемпионка вернулась в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, 66-летняя Линичук, уехавшая жить в Штаты в начале 1990-х, вернулась на родину. Отмечается, что она присутствовала на Кубке Первого канала в Москве 21 января.

В паре с Геннадием Карпоносовым она стала олимпийской чемпионкой в 1980 году. На счету пары также две победы на чемпионатах мира и Европы. После окончания спортивной карьеры спортсмены работали тренерами в США. Под их руководством олимпийскими чемпионами стали Татьяна Навка и Роман Костомаров. В 2014-м пара развелась.

10 января российский фигурист Михаил Назарычев рассказал, что уехал из России из-за сложной политической обстановки. Он добавил, что уровень жизни в США кардинально отличается от российского уровня, описав его словами «Россия даже рядом не стояла».

Летние виды спорта,Геннадий Карпоносов,Наталья Линичук,Роман Костомаров,Татьяна Навка,Первый канал,
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