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1 час назад

Слуцкая дала совет выступающим в художественной гимнастике мужчинам

Lenta.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая дала совет мужчинам, которые хотят выступать в художественной гимнастике. Об этом сообщает РИА Новости.

Слуцкая дала совет выступающим в художественной гимнастике мужчинам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Выйди мужиком и сделай мужские упражнения. Не изображай из себя бабу. Не будь пошлым. Почему если это мужская художественная гимнастика, то надо выходить в купальничке со стразами и бегать с ленточкой?» — сказала Слуцкая.

С аналогичным советом спортсменка обратилась к мужчинам, которые выступают в синхронном плавании.

«Да выступайте, но не красьте себе глаза, не зализывайте гелем волосы. Не надо надевать те же купальники», — добавила фигуристка.

В июле 2021 года об отношении к мужской художественной гимнастике высказалась олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Она заявила, что художественная гимнастика — прекрасный женский вид спорта, и в нем нет места мужчинам. По ее мнению, «подобные тенденции приведут западное общество в тупик».

Летние виды спорта,Ирина Слуцкая,Татьяна Навка,
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