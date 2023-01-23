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52 минуты назад

Распался танцевальный дуэт Екатерина Каташинская – Матвей Грачев

Sports.ru

Тренер Мария Боровикова рассказала, что фигуристка Екатерина Каташинская ищет нового партнера после распада танцевального дуэта с Матвеем Грачевым.

Распался танцевальный дуэт Екатерина Каташинская – Матвей Грачев
Фото: Sports.ruSports.ru

– Как дела у Екатерины? Вы писали в соцсетях, что она в поиске нового партнера.

– Да, ее дуэт с Матвеем Грачевым распался, потому что он не мог выдерживать нагрузки прокатов, очень жалел себя. Матвей уехал обратно в Екатеринбург, катат

А мы все ждем нового партнера для Катюши. Девочка суперская! Из требований: рост от 178 см, работоспособный и целеустремленный! Таких найти сложно…

– Все получится со временем! Вот Алена Косторная нашла партнера.

– Алена – молодец, и Гоша (Куница) у нее талантливый! Я его с детства знаю: он катался у мамы Дениса (Наталья Дубинская – Sports.ru), потом у Шубина. Очень классный мальчик! – сказала Боровикова.

В прошлом сезоне Каташинская и Грачев заняли 9-е место на первенстве России.

Летние виды спорта,Алена Косторная,
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