Распался танцевальный дуэт Екатерина Каташинская – Матвей Грачев

Тренер Мария Боровикова рассказала, что фигуристка Екатерина Каташинская ищет нового партнера после распада танцевального дуэта с Матвеем Грачевым.
– Как дела у Екатерины? Вы писали в соцсетях, что она в поиске нового партнера.
– Да, ее дуэт с Матвеем Грачевым распался, потому что он не мог выдерживать нагрузки прокатов, очень жалел себя. Матвей уехал обратно в Екатеринбург, катат
А мы все ждем нового партнера для Катюши. Девочка суперская! Из требований: рост от 178 см, работоспособный и целеустремленный! Таких найти сложно…
– Все получится со временем! Вот Алена Косторная нашла партнера.
– Алена – молодец, и Гоша (Куница) у нее талантливый! Я его с детства знаю: он катался у мамы Дениса (Наталья Дубинская – Sports.ru), потом у Шубина. Очень классный мальчик! – сказала Боровикова.
В прошлом сезоне Каташинская и Грачев заняли 9-е место на первенстве России.