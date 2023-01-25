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1 час назад

МОК рассмотрит возможность допуска российских спортсменов, не выступавших с поддержкой СВО

Чемпионат.comиещё 2

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. Это касается тех россиян, которые не выступали с активной поддержкой СВО на Украине.

МОК назвал условие для допуска россиян до турниров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее МОК выпустил документ по итогам саммита организации, который прошёл 9 декабря 2022 года.

В пресс-релизе организации отмечается, что «подавляющее число участников» консультационных совещаний выступило за то, чтобы российские и белорусские спортсмены имели возможность вернуться в международный спорт. При этом возвращение россиян и белорусов возможно только в нейтральном статусе, всем желающим якобы придётся проходить индивидуальную проверку.

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