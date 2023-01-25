Кремль отреагировал на условия МОК по допуску россиян к турнирам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал озвученные Международным олимпийским комитетом условия по поводу допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. По его мнению, в них слишком много политики, передает «РБК Спорт».
«Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято. Пока в глаза бросается одно — даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи», — сказал Песков.
Ранее в МОК заявили, что готовы рассмотреть возможность участия россиян и белорусов в международных соревнованиях в нейтральном статусе, но только при ряде строгих ограничений. В частности, они должны следовать олимпийской хартии, то есть не поддерживать спецоперацию на Украине.