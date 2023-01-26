Журова призвала российских спортсменов не унижаться перед МОК

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что последнее заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу допуска российских спортсменов приведет к расколу среди болельщиков в стране.
«Это как раз то, к чему они склоняют. Среди болельщиков России будет раскол. Они попросту не будут понимать, по каким причинам одного спортсмена допускают, а другого — нет.
Не нужно ехать и унижаться, особенно если для этого потребуются какие-то письменные заявления и вставания на колено. Можно фантазировать, что последует дальше», — передает слова Журовой «Чемпионат».
Вчера, 25 января, МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.
Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
Ранее Дмитрий Губерниев возмутился заявлением МОК о возможном допуске россиян к соревнованиям.