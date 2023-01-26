Журова призвала российских спортсменов не унижаться перед МОК

«Это как раз то, к чему они склоняют. Среди болельщиков России будет раскол. Они попросту не будут понимать, по каким причинам одного спортсмена допускают, а другого — нет.



Не нужно ехать и унижаться, особенно если для этого потребуются какие-то письменные заявления и вставания на колено. Можно фантазировать, что последует дальше», — передает слова Журовой «Чемпионат».