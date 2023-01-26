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16 минут назад

Журова призвала российских спортсменов не унижаться после заявления МОК о допуске

Газета.Ru

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что последнее заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу допуска российских спортсменов приведет к расколу среди болельщиков в стране.

Журова призвала российских спортсменов не унижаться перед МОК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это как раз то, к чему они склоняют. Среди болельщиков России будет раскол. Они попросту не будут понимать, по каким причинам одного спортсмена допускают, а другого — нет.

Не нужно ехать и унижаться, особенно если для этого потребуются какие-то письменные заявления и вставания на колено. Можно фантазировать, что последует дальше», — передает слова Журовой «Чемпионат».

Вчера, 25 января, МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее Дмитрий Губерниев возмутился заявлением МОК о возможном допуске россиян к соревнованиям.

Летние виды спорта,Дмитрий Губерниев,Светлана Журова,Госдума,
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