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2 часа назад

России и Белоруссии предложили принять участие в Азиатских играх

Елена Прошина

Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Об этом говорится на официальном сайте организации.

России предложили принять участие в Азиатских играх
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

В заявлении говорится, что Олимпийский совет Азии верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях.

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«ОСА предложила российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, принять участие в соревнованиях в Азии, в том числе в Азиатских играх. ОСА остается в режиме ожидания, поскольку МОК продолжает изучать с международными федерациями пути возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях на строгих условиях», - говорится в сообщении.

Напомним, ближайшие летние Азиатские игры состоятся в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Изначально они должны были пройти в прошлом году, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.

Летние виды спорта,Ирина Винер,
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