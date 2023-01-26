России предложили принять участие в Азиатских играх

Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Об этом говорится на официальном сайте организации.
В заявлении говорится, что Олимпийский совет Азии верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях.
«ОСА предложила российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, принять участие в соревнованиях в Азии, в том числе в Азиатских играх. ОСА остается в режиме ожидания, поскольку МОК продолжает изучать с международными федерациями пути возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях на строгих условиях», - говорится в сообщении.
Напомним, ближайшие летние Азиатские игры состоятся в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Изначально они должны были пройти в прошлом году, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.