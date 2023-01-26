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1 час назад

В Норвегии раскритиковали идею МОК о допуске россиян к турнирам

Никита Бородкин

Президент Спортивной федерации Норвегии Берит Кьелль раскритиковал предложение Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Как сообщает «Чемпионат.com», он призвал к соблюдению жестких условий в отношении России и Белоруссии.

В Норвегии раскритиковали идею МОК о допуске россиян к турнирам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в текущей ситуации допускать россиян и белорусов к турнирам международного уровня нельзя.

«Большинство выступавших на саммите высказались о том, что не хотят, чтобы национальность спортсмена определяла, допустят ли его к участию в международных турнирах. Однако в случае с российскими и белорусскими атлетами мы должны соблюдать жесткие условия», — заявил он.

Напомним, что накануне МОК предложила допустить к соревнованиям спортсменов, которые придерживаются Олимпийской хартии — не поддерживают спецоперацию на Украине и соответствуют правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

России предложили принять участие в Азиатских играх

В четверг, 26 января, Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх и других турнирах в регионе.

Летние виды спорта,Всемирное антидопинговое агентство,
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