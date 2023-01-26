В Норвегии раскритиковали идею МОК о допуске россиян к турнирам

«Большинство выступавших на саммите высказались о том, что не хотят, чтобы национальность спортсмена определяла, допустят ли его к участию в международных турнирах. Однако в случае с российскими и белорусскими атлетами мы должны соблюдать жесткие условия», — заявил он.