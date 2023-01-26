В Норвегии раскритиковали идею МОК о допуске россиян к турнирам

Президент Спортивной федерации Норвегии Берит Кьелль раскритиковал предложение Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Как сообщает «Чемпионат.com», он призвал к соблюдению жестких условий в отношении России и Белоруссии.
По его словам, в текущей ситуации допускать россиян и белорусов к турнирам международного уровня нельзя.
«Большинство выступавших на саммите высказались о том, что не хотят, чтобы национальность спортсмена определяла, допустят ли его к участию в международных турнирах. Однако в случае с российскими и белорусскими атлетами мы должны соблюдать жесткие условия», — заявил он.
Напомним, что накануне МОК предложила допустить к соревнованиям спортсменов, которые придерживаются Олимпийской хартии — не поддерживают спецоперацию на Украине и соответствуют правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
В четверг, 26 января, Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх и других турнирах в регионе.