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56 минут назад

Мамиашвили заявил, что российские борцы готовы выступить на Азиатских играх

ТАСС

Российские борцы постоянно тренируются и выступают на внутренних соревнованиях, поэтому будут готовы выступить на Азиатских играх в 2023 году. Об этом ТАСС в четверг заявил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Мамиашвили заявил о готовности борцов РФ выступить на Азиатских играх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

26 января Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК). МОК днем ранее предложил допустить россиян и белорусов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

"Мы готовы ехать на Азиатские игры. Наши спортсмены в обойме, они постоянно выступают, поэтому будут готовы к соревнованиям. Уверен, что здравый смысл и идеалы олимпизма будут выше давления и чьих-то интересов", - сказал Мамиашвили.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В программе соревнований будет представлено 40 видов спорта. Для нескольких дисциплин Азиатские игры станут квалификацией на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Летние виды спорта,Михаил Мамиашвили,
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