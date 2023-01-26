В сборной РФ по тхэквондо прокомментировали участие в Азиатских играх

"Мы сейчас отстранены от всех соревнований, которые входят в календарь всемирной федерации, они носят определенный рейтинговый статус - от G-1, чемпионам которых начисляется 10 баллов, до G-20, на которых дают 200 баллов за победу. Соответственно, все соревнования ранжированы, - сказал Иванов. - Азиатские игры тоже входят в этот календарь, их статус - G-4, то есть чемпион получает 40 баллов. Думаю, что по идее азиатская федерация должна была согласовать этот вопрос со всемирной федерацией, но я не обладаю на сегодняшний день такой информацией".