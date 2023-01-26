В сборной РФ по тхэквондо прокомментировали участие в Азиатских играх

Российские тхэквондисты должны получить от Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) разрешение для участия в Азиатских играх. Об этом ТАСС в четверг рассказал главный тренер сборной России Вадим Иванов.
26 января Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК). МОК днем ранее предложил допустить россиян и белорусов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.
"Мы сейчас отстранены от всех соревнований, которые входят в календарь всемирной федерации, они носят определенный рейтинговый статус - от G-1, чемпионам которых начисляется 10 баллов, до G-20, на которых дают 200 баллов за победу. Соответственно, все соревнования ранжированы, - сказал Иванов. - Азиатские игры тоже входят в этот календарь, их статус - G-4, то есть чемпион получает 40 баллов. Думаю, что по идее азиатская федерация должна была согласовать этот вопрос со всемирной федерацией, но я не обладаю на сегодняшний день такой информацией".
Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В программе соревнований будет представлено 40 видов спорта. Для нескольких дисциплин игры станут квалификацией на Олимпийские игры 2024 года в Париже.