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2 часа назад

В России отреагировали на возможное участие в Азиатских играх

Елена Прошина

Главы российских спортивных федераций поделились мнениями о возможном участии спортсменов РФ в Азиатских играх. РИА Новости собрало самые интересные комментарии.

В РФ отреагировали на предложение об участии в Азиатских играх
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава Федерации спортивной гимнастики Василий Титов сказал, что на предложение смотрит положительно, ведь важна любая соревновательная практика. Однако участие будет зависеть от условий, на которых пригласят спортсменов.

«Если будет возможность принять участие в Азиатских играх, с удовольствием ее рассмотрим. Конкуренция там очень высокая. В Японии и Китае традиционно сильные гимнасты, в последние годы хорошо показывали себя спортсмены из Малайзии и Вьетнама. Другое дело, что пока непонятно, на каких условиях нас туда приглашают», - заявил Титов.

Глава Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили заявил, что спортсмены готовы использовать любую возможность, чтобы выступить на международном уровне.

«Зависит от степени готовности принять нас. Если все-таки дадут любую возможность, то поедем без сомнений, ничего не решено еще», – сказал он.

Главный тренер сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что российским спортсменам нужно принимать участие в играх, если они хотят попасть на Олимпиаду в Париже.

«Если Европа нас не допускает на отборочные соревнования к Олимпиаде, то нам надо пройти отбор хотя бы там, в Азии. Если это случится, конечно, нам нужно выступать – мы хотим попасть на Олимпиаду», - сказала она.

Глава Федерации фехтования Ильгар Мамедов в шутку предложил поучаствовать в африканских соревнованиях.

России и Белоруссии предложили принять участие в Азиатских играх

«Я предлагаю вообще в африканскую конфедерацию перейти, там вообще никого, кроме Египта, нет. Мы все поедем на Олимпиаду», – иронично заметил он.

Напомним, Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Летние виды спорта,Ильгар Мамедов,Валентина Родионенко,Василий Титов,Михаил Мамиашвили,
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