Ангелина Мельникова: Байлз убила гимнастику

Симону не победить, как бы ты ни старался с ней конкурировать. Было очень обидно, когда мы ехали на чемпионат мира и понимали, что боремся не за первое место, а только за второе и третье. Осознавая этот факт, ты теряешься. Не говорю, что с Симоной нездоровая конкуренция. Но когда ты побеждаешь в примерно равносильной борьбе, вот это класс», — сказала Мельникова в интервью подкасту «Три угла».