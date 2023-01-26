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2 часа назад

Олимпийская чемпионка Мельникова: Байлз определённо убила гимнастику

Чемпионат.comиещё 1

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о соперничестве с 19-кратной чемпионкой мира, американкой Симоной Байлз.

Ангелина Мельникова: Байлз убила гимнастику
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Убила ли Симона гимнастику? Да, определённо. Мне кажется, Симону будут помнить всегда.

Как я к ней отношусь в гимнастическом плане? Отлично. Очень люблю Симону, всегда ей восхищалась, даже когда говорили, что она принимает допинг. Вот она выступает, творит чудеса — что остается делать? Только восхищаться, низкий поклон ей.

Симону не победить, как бы ты ни старался с ней конкурировать. Было очень обидно, когда мы ехали на чемпионат мира и понимали, что боремся не за первое место, а только за второе и третье. Осознавая этот факт, ты теряешься. Не говорю, что с Симоной нездоровая конкуренция. Но когда ты побеждаешь в примерно равносильной борьбе, вот это класс», — сказала Мельникова в интервью подкасту «Три угла».

Мельникова — чемпионка Олимпийских игр в Токио-2020 в команде, чемпионка мира – 2021 в многоборье.

Летние виды спорта,Ангелина Мельникова,
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