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3 часа назад

Во Всероссийской федерации плавания ожидают разъяснений по отбору россиян на Олимпиаду

ТАСС

Приглашение российских спортсменов на Азиатские игры является перспективой выхода на международную арену, однако Международная федерация плавания (World Aquatics) должна разъяснить критерии и параметры отбора россиян на Олимпийские игры 2024 года. Об этом заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, комментарий которого в пятницу приводит пресс-служба организации.

Во Всероссийской федерации плавания ожидают разъяснений по отбору россиян на Олимпиаду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Олимпийский совет Азии предложил российским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК). МОК предложил допустить россиян, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

"Самое главное то, что появилась перспектива выхода на международную арену, - сказал Сальников. - Исходя из открывающейся возможности выступить на континентальных соревнованиях в Азии, должны появиться четкие параметры, в том числе речь должна идти и об отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Париже, это будет понятно из диалога с World Aquatics. Мы сейчас изучаем послание президента МОК Томаса Баха, в соответствии с которым ожидаем разъяснений от World Aquatics. После этого мы должны будем отработать формат".

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В программе соревнований будет представлено 40 видов спорта. Для нескольких дисциплин игры станут квалификацией на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Летние виды спорта,Томас Бах,Владимир Сальников,
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