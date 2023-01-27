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42 минуты назад

Умер самый титулованный советский самбист Александр Пушница

ТАССиещё 2

Трехкратный чемпион мира, девятикратный чемпион СССР по самбо Александр Пушница умер в возрасте 73 лет. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Федерации самбо и дзюдо Омской области.

Умер самый титулованный советский самбист Александр Пушница
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Александр Пушница умер на 74-м году жизни", - сказал собеседник агентства, уточнив, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым спортсмен боролся долгое время.

Пушница являлся заслуженным мастером спорта СССР, представлял спортивное общество "Динамо". На его счету три победы на чемпионатах мира (1974, 1979, 1983), дважды он становился обладателем Кубка мира (1977, 1980) и дважды выигрывал чемпионат Европы (1976, 1984). Пушница девять раз становился чемпионом СССР (1974-1980, 1983, 1984).

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