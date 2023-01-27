Умер самый титулованный советский самбист Пушница

Пушница родился 1 ноября в1949 года в деревне Кореново в Новосибирской области. В Омск переехал в 1971 году, где и начал спортивную карьеру. На его счету три победы в чемпионатах мира в 1974, 1979 и 1983 году. Дважды становился обладателем Кубка мира в 1977 и 1980 годах и дважды выигрывал чемпионат Европы в 1976 и 1984 годах. Также он становился девять раз чемпионом СССР в 1974-1980, 1983-1984 годах. Пушница является самым титулованным советским самбистом.