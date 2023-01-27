Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
22 минуты назад

Умер самый титулованный советский самбист Александр Пушница

Елена Прошина

На 74-м году жизни скончался трехкратный чемпион мира, девятикратный чемпион СССР по самбо Александр Пушница. Об этом ТАСС сообщили в Федерации самбо и дзюдо Омской области.

Умер самый титулованный советский самбист Пушница
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Пушница умер от онкологии. Он боролся с серьезным заболеванием долгое время.

Пушница родился 1 ноября в1949 года в деревне Кореново в Новосибирской области. В Омск переехал в 1971 году, где и начал спортивную карьеру. На его счету три победы в чемпионатах мира в 1974, 1979 и 1983 году. Дважды становился обладателем Кубка мира в 1977 и 1980 годах и дважды выигрывал чемпионат Европы в 1976 и 1984 годах. Также он становился девять раз чемпионом СССР в 1974-1980, 1983-1984 годах. Пушница является самым титулованным советским самбистом.

Летние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители