В Международной федерации тяжелой атлетики поддержали возвращение россиян

Международная федерация тяжелой атлетики поддержала позицию Международного олимпийского комитета по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Соответствующее заявление появилось на сайте IWF.

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В организации отметили, что по-прежнему солидарны с Украиной и поддерживают санкции МОК против России и Белоруссии. При этом в IWF «твердо верят в объединяющую миссию спорта и олимпийского движения и приветствуют изучение возможности участия спортсменов из этих стран в международных соревнованиях на строгих условиях». До этих пор федерация продолжит придерживаться действующих «защитных мер».