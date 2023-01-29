Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
18 минут назад

Губерниев назвал демагогией и сотрясанием воздуха заявление президента МОК Баха

Газета.Ruиещё 1

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о заявлении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, допустившего, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены к Олимпийским играм 2024 года в нейтральном статусе.

Губерниев жестко ответил на заявление президента МОК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это по-прежнему сотрясение воздуха. Президенты ключевых федераций против. Например, у нас практически вся сборная по биатлону — это ЦСКА, лыжная - сборная Росгвардии. Какой у них будет доступ, согласно критериям? Не вижу выхода пока. Заявление Баха — это демагогия", — цитирует Губерниева "Спорт-Экспресс".

МОК ранее выступил с заявлением, в котором сообщил, что организация рассматривает вопрос участия в Олимпийских играх россиян и белорусов, не выразивших активной поддержки проведению спецоперации на территории Украины.

Помимо этого, спортсмены из России и Белоруссии должны выполнить еще несколько требований, в том числе пройти полное антидопинговое тестирование. Бах в интервью немецкой газете Der Spiegel сообщил, что допускает участие россиян и белорусов в Играх-2024 без флага и гимна, отметив, что МОК не поддерживает дискриминацию по национальному признаку.

Ранее генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев назвал слухами информацию о том, что футболист Артур Уваров приглашен на просмотр в команду.

Летние виды спорта,Артур Уваров,Томас Бах,Дмитрий Губерниев,Александр Медведев,Росгвардия,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители