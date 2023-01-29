Губерниев жестко ответил на заявление президента МОК

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о заявлении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, допустившего, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены к Олимпийским играм 2024 года в нейтральном статусе.

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"Это по-прежнему сотрясение воздуха. Президенты ключевых федераций против. Например, у нас практически вся сборная по биатлону — это ЦСКА, лыжная - сборная Росгвардии. Какой у них будет доступ, согласно критериям? Не вижу выхода пока. Заявление Баха — это демагогия", — цитирует Губерниева "Спорт-Экспресс".

МОК ранее выступил с заявлением, в котором сообщил, что организация рассматривает вопрос участия в Олимпийских играх россиян и белорусов, не выразивших активной поддержки проведению спецоперации на территории Украины.

Помимо этого, спортсмены из России и Белоруссии должны выполнить еще несколько требований, в том числе пройти полное антидопинговое тестирование. Бах в интервью немецкой газете Der Spiegel сообщил, что допускает участие россиян и белорусов в Играх-2024 без флага и гимна, отметив, что МОК не поддерживает дискриминацию по национальному признаку.