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1 час назад

Премьер-министр Эстонии Каллас призвала полностью изолировать российских спортсменов

Газета.Ruиещё 1

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

Каллас призвала полностью изолировать российских спортсменов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе к участию в Олимпиаде, — не только лицемерно и бесхарактерно. Это прямое издевательство над украинцами.

Призываю правительства и парламенты всех стран поддержать полную изоляцию российских и белорусских спортсменов от международных спортивных мероприятий», — написала Каллас в социальных сетях.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее выступил с заявлением, в котором сообщил, что организация рассматривает вопрос участия в Играх россиян и белорусов, не выразивших активной поддержки проведению спецоперации на территории Украины.

Помимо этого, спортсмены из России и Белоруссии должны выполнить еще несколько требований, в том числе пройти полное антидопинговое тестирование.

Глава МОК Томас Бах в интервью немецкой газете Der Spiegel сообщил, что допускает участие россиян и белорусов в Играх-2024 без флага и гимна, отметив, что МОК не поддерживает дискриминацию по национальному признаку.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал демагогией и сотрясанием воздуха заявление Томаса Баха.

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