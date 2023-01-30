Стали известны участники Супербоула-2023

«Филадельфия Иглс» и «Канзас Сити Чифс» стали участниками финального матча Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу в 2023 году.
В финале Национальной конференции «Филадельфия» победила «Сан Франциско Форти Найнерс» (31:7), а «Канзас Сити» в решающей игре Американской конференции обыграл «Цинциннати Бенгалс» (23:20).
Ранее стало известно, что в перерыве Супербоула 2023 выступит многократная обладательница музыкальной премии «Грэмми» певица Рианна.
Супербоул пройдет 12 февраля в Глендейле (штат Аризона, США).