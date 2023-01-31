Умер призер Олимпийских игр по водному поло Виктор Агеев

Об этом сообщила пресс-служба Федерации водного поло России. Причина смерти не указана. «С прискорбием сообщаем, что ушёл из жизни Виктор Иванович Агеев — легенда советского водного поло», — говорится в некрологе.

Ватерполист дважды выигрывал олимпийскую бронзу в составе сборной СССР — в 1956-м в Мельбурне и в 1964 году в Токио. В 1960-м команда вместе с Агеевым выиграла серебро на Олимпиаде в Риме.