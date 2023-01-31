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1 час назад

Умер трёхкратный призёр Олимпийских игр по водному поло Виктор Агеев

Говорит Москваиещё 2

Спортсмен скончался в возрасте 86 лет.

Умер призер Олимпийских игр по водному поло Виктор Агеев
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Об этом сообщила пресс-служба Федерации водного поло России. Причина смерти не указана. «С прискорбием сообщаем, что ушёл из жизни Виктор Иванович Агеев — легенда советского водного поло», — говорится в некрологе.

Ватерполист дважды выигрывал олимпийскую бронзу в составе сборной СССР — в 1956-м в Мельбурне и в 1964 году в Токио. В 1960-м команда вместе с Агеевым выиграла серебро на Олимпиаде в Риме.

Виктор Агеев был заслуженным работником физкультуры и спорта и многократным победителем чемпионатов Советского Союза.

Летние виды спорта,Виктор Агеев,
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