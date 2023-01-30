В Польше заявили о планах создать коалицию против участия РФ в ОИ-2024

Министр спорта Польши Камил Бортничук сообщил о планах создать коалицию против участия сборных России и Белоруссии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Inside The Games.

Бортничук отметил, что помимо Польши в авангарде этого движения также стоит Великобритания. При этом сам процесс создания коалиции, по его словам, будет зависеть от того, удастся ли «создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могут состояться».

Также Бортничук заявил, что если спортсменам РФ и Белоруссии разрешать допуск на ОИ, то Варшава и другие государства «могут выдвинуть ультиматум».