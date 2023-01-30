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2 часа назад

В Польше заявили о планах создать коалицию против участия РФ в ОИ-2024

Елена Прошина

Министр спорта Польши Камил Бортничук сообщил о планах создать коалицию против участия сборных России и Белоруссии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Inside The Games.

В Польше заявили о планах создать коалицию против участия РФ в ОИ-2024
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бортничук отметил, что помимо Польши в авангарде этого движения также стоит Великобритания. При этом сам процесс создания коалиции, по его словам, будет зависеть от того, удастся ли «создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могут состояться».

Также Бортничук заявил, что если спортсменам РФ и Белоруссии разрешать допуск на ОИ, то Варшава и другие государства «могут выдвинуть ультиматум».

В среду, 25 января, в МОК заявили, что готовы рассмотреть возможность участия россиян и белорусов в международных соревнованиях в нейтральном статусе, но только при ряде строгих ограничений. В частности, они должны следовать олимпийской хартии, то есть не поддерживать спецоперацию на Украине. Кроме того всем спортсменам необходимо будет пройти индивидуальную проверку.

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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