Журова назвала условие, при котором страны перестанут заявлять о бойкоте ОИ

«В этом и причина, почему МОК сейчас в каком-то формате пытается разрешить выступать нашим и белорусам. Но мы понимаем, что пока те условия, которые были озвучены, мало выполнимы для тех, кто живет и тренируется в России.



Если же МОК займет жесткую позицию, то я думаю, что и бойкоты к Олимпиаде закончатся», — передает слова Журовой kp.ru