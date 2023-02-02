Журова назвала условие, при котором страны перестанут заявлять о бойкоте ОИ

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о приближающемся отборе на Олимпиаду 2024 года и о странах, которые высказались против выступления россиян.
«В этом и причина, почему МОК сейчас в каком-то формате пытается разрешить выступать нашим и белорусам. Но мы понимаем, что пока те условия, которые были озвучены, мало выполнимы для тех, кто живет и тренируется в России.
Если же МОК займет жесткую позицию, то я думаю, что и бойкоты к Олимпиаде закончатся», — передает слова Журовой kp.ru
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Детальные правила будут разработаны позднее.
Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.