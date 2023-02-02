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9 часов назад

РЕН ТВ: У госпитализированного фигуриста Костомарова наблюдается нарушение кровообращения

Российская Газетаиещё 4

У олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова наблюдается нарушение кровообращения.

РЕН ТВ: У госпитализированного фигуриста Костомарова наблюдается нарушение кровообращения
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как сообщает РЕН ТВ, появившаяся в СМИ информация о том, что у 45-летнего Костомарова началось отмирание конечностей и речь идет об ампутации пальцев на руках и ногах, не подтверждается. При этом у экс-спортсмена наблюдается нарушение кровообращения.

10 января Костомаров был помещен в реанимацию с пневмонией. Позже он был переведен в больницу в Коммунарке, где его подключили к аппарату ЭКМО. При этом тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Позже он был отключен от аппарата ЭКМО, стало известно о том, что состояние здоровья фигуриста улучшается.

Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом в танцах на льду в 2006 году. Также этот дуэт дважды побеждал на чемпионатах мира.

Летние виды спорта,Роман Костомаров,
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