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9 часов назад

Глава Олимпийского комитета США поддержал рекомендацию допустить россиян до турниров

ТАССиещё 1

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Новый президент Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс поддержал намерение Международного олимпийского комитета (МОК) разработать условия, при которых спортсмены из России смогут вновь принимать участие в международных соревнованиях. Об этом он написал в письме, которое в четверг попало в распоряжение агентства AP

"Мы выслушали множество спортсменов из США и понимаем их желание соревноваться с лучшими спортсменами мира - но только если это будет происходить при обеспечении безопасной и честной игры, - говорится в письме Сайкса. - В связи с этим мы призвали МОК и далее изучать процесс, который позволит сохранить в силе существующие санкции, обеспечивая возможность участия в соревнованиях только нейтральных и чистых спортсменов".

По словам Сайкса, возникла невероятно сложная ситуация. Он отметил, что USOPC солидарен с Украиной и украинскими спортсменами, а также выразил настоящую озабоченность и скептицизм относительно возможности организации условий, при которых будет обеспечен допуск российских спортсменов.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать специальную военную операцию (СВО).

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге в среду заявила, что не готова изложить позицию США по вопросу допуска спортсменов из РФ и Белоруссии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Летние виды спорта,Станислав Поздняков,Администрация США,
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