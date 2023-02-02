Глава Олимпийского комитета США поддержал рекомендацию допустить россиян до турниров

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Новый президент Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс поддержал намерение Международного олимпийского комитета (МОК) разработать условия, при которых спортсмены из России смогут вновь принимать участие в международных соревнованиях. Об этом он написал в письме, которое в четверг попало в распоряжение агентства AP

"Мы выслушали множество спортсменов из США и понимаем их желание соревноваться с лучшими спортсменами мира - но только если это будет происходить при обеспечении безопасной и честной игры, - говорится в письме Сайкса. - В связи с этим мы призвали МОК и далее изучать процесс, который позволит сохранить в силе существующие санкции, обеспечивая возможность участия в соревнованиях только нейтральных и чистых спортсменов".

По словам Сайкса, возникла невероятно сложная ситуация. Он отметил, что USOPC солидарен с Украиной и украинскими спортсменами, а также выразил настоящую озабоченность и скептицизм относительно возможности организации условий, при которых будет обеспечен допуск российских спортсменов.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать специальную военную операцию (СВО).