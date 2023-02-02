Олимпийский чемпион борец Муса Евлоев приостановил карьеру

Чемпион Олимпийских игр в Токио борец греко-римского стиля Муса Евлоев принял решение приостановить карьеру. Об этом он сообщил ТАСС в четверг.
В среду стало известно, что Евлоев пропустит чемпионат России в Уфе. Соревнования пройдут 7-8 февраля.
"После Олимпиады в Токио я практически не выступал из-за череды травм и долгого восстановления, - сказал Евлоев. - Пока я взял паузу в карьере. На предстоящем чемпионате России в Уфе я буду, но пока только в качестве гостя".
Евлоеву 29 лет, он также является двукратным чемпионом мира и Европы.