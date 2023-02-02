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8 часов назад

Олимпийский чемпион борец Муса Евлоев приостановил карьеру

ТАССиещё 1

Чемпион Олимпийских игр в Токио борец греко-римского стиля Муса Евлоев принял решение приостановить карьеру. Об этом он сообщил ТАСС в четверг.

Олимпийский чемпион борец Муса Евлоев приостановил карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В среду стало известно, что Евлоев пропустит чемпионат России в Уфе. Соревнования пройдут 7-8 февраля.

"После Олимпиады в Токио я практически не выступал из-за череды травм и долгого восстановления, - сказал Евлоев. - Пока я взял паузу в карьере. На предстоящем чемпионате России в Уфе я буду, но пока только в качестве гостя".

Евлоеву 29 лет, он также является двукратным чемпионом мира и Европы.

Летние виды спорта,Муса Евлоев,
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