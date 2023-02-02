Рекомендации МОК по возвращению российских спортсменов не относятся к Олимпиаде в Париже

"Решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не принято. Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне. Ни в одном из опубликованных МОК документов вы не найдете упоминания об Олимпийских играх 2024 года в Париже для спортсменов с российским или белорусским паспортом", - говорится в сообщении.



"Некоторые квалификационные соревнования по нескольким видам спорта уже состоялись. МОК не будет просить международные федерации задним числом адаптировать свои квалификационные системы для выделения дополнительных квот спортсменам с российским или белорусским паспортом, которые упустили квалификационные возможности из-за войны", - добавили в пресс-службе МОК.