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1 час назад

Рекомендации МОК по возвращению российских спортсменов не относятся к Олимпиаде в Париже

ТАССиещё 2

Эти рекомендации относятся к участию россиян и белорусов в соревнованиях в Азии, уточнили в Международном олимпийском комитете

Рекомендации МОК по возвращению российских спортсменов не относятся к Олимпиаде в Париже
Фото: ТАССТАСС

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению российских и белорусских спортсменов касаются только соревнований в Азии и не относятся к Олимпиаде. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МОК.

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"Решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не принято. Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне. Ни в одном из опубликованных МОК документов вы не найдете упоминания об Олимпийских играх 2024 года в Париже для спортсменов с российским или белорусским паспортом", - говорится в сообщении.

"Некоторые квалификационные соревнования по нескольким видам спорта уже состоялись. МОК не будет просить международные федерации задним числом адаптировать свои квалификационные системы для выделения дополнительных квот спортсменам с российским или белорусским паспортом, которые упустили квалификационные возможности из-за войны", - добавили в пресс-службе МОК.

14 сентября 2022 года специальный докладчик Совета ООН по правам человека в области культурных прав Александра Ксантаки и специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации и ксенофобии Тендаи Ачиуме опубликовали открытое письмо президенту МОК Томасу Баху, в котором выразили озабоченность по поводу их рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. По их мнению, отстранение россиян и белорусов на основе их гражданства поднимает вопросы о недискриминации. "МОК должен принять во внимание "серьезные опасения", высказанные двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека", - говорится в сообщении МОК.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО). Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать СВО.

Летние виды спорта,Томас Бах,Станислав Поздняков,ООН,
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