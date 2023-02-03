Всемирная федерация лучников выступила против отбора россиян на ОИ через Азию

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) выступила против отбора российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 через квалификационные азиатские турниры. Об этом сообщается на сайте федерации.

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Ранее в МОК предложили допустить россиян и белорусов до Олимпиад при соблюдении некоторых условий.

До ОИ не хотят допускать атлетов, нарушающих олимпийскую хартию, антидопинговые правила и активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Спортсменов предложили обязать проходить индивидуальные проверки. Также они по-прежнему не смогут выступать под флагами своих стран.

Позже в Олимпийском совете Азии (ОСА) предложили пригласить российских и белорусских спортсменов принять участие в Азиатских играх.

В World Archery выступили против этой идеи и заявили, что «это не должно использоваться в качестве потенциального пути для нейтральных спортсменов» на ОИ-2024 из-за «потенциального воздействия на азиатских спортсменов и национальные федерации, учитывая <…> баланс континентальных квот в квалификационной системе».