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4 часа назад

Всемирная федерация лучников выступила против отбора россиян на ОИ через Азию

Мария Иванова

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) выступила против отбора российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 через квалификационные азиатские турниры. Об этом сообщается на сайте федерации.

Всемирная федерация лучников выступила против отбора россиян на ОИ через Азию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в МОК предложили допустить россиян и белорусов до Олимпиад при соблюдении некоторых условий.

До ОИ не хотят допускать атлетов, нарушающих олимпийскую хартию, антидопинговые правила и активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Спортсменов предложили обязать проходить индивидуальные проверки. Также они по-прежнему не смогут выступать под флагами своих стран.

Позже в Олимпийском совете Азии (ОСА) предложили пригласить российских и белорусских спортсменов принять участие в Азиатских играх.

В World Archery выступили против этой идеи и заявили, что «это не должно использоваться в качестве потенциального пути для нейтральных спортсменов» на ОИ-2024 из-за «потенциального воздействия на азиатских спортсменов и национальные федерации, учитывая <…> баланс континентальных квот в квалификационной системе».

«Если возвращение к соревнованиям нейтральных спортсменов будет подтверждено, необходимо будет определить другие возможности квалификации», - заявили в организации.

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