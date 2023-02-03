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3 часа назад

Российские лучники сохраняют возможность отобраться на Олимпиаду в 2024 году

ТАСС

Лучники из России сохранят шансы на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже в том случае, если в текущем сезоне их не допустят до отбора на соревнования. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

Российские лучники сохраняют возможность отобраться на ОИ - 2024
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нас могут допустить осенью до участия в Азиатских играх, но при этом, видимо, лишат возможности отбора через этот старт на Олимпиаду, - заметил Ешеев. - Также в этом году квалификационными будут чемпионат мира в Берлине и Европейские игры в Кракове. Остальные квоты будут распределены в следующем году по итогам чемпионата Европы и предолимпийских этапов Кубка мира".

"На Олимпиаду в Токио наш Галсан Базаржапов отобрался на последнем этапе Кубка мира, а женщины обычно решали этот вопрос на чемпионатах мира за год до Игр. Сильнейшие команды к сезону-2024 уже отберутся на Олимпиаду, поэтому шансы остальных получить путевки в Париж увеличатся. Но лучше, конечно, раньше отобраться. А так, в принципе, все шансы у россиян завоевать путевки на Олимпиаду в 2024 году будут в случае, если мы получим допуск на предолимпийские квалификационные турниры следующего сезона", - добавил собеседник ТАСС.

26 января Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в соревнованиях в Азии, в том числе выступить на Азиатских играх, при соблюдении условий Международного олимпийского комитета. Исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх позднее заявил, что организация разработает специальную систему распределения квот на Олимпийские игры 2024 года для российских и белорусских спортсменов, если они будут выступать в Азиатском регионе.

ОСА также развеял любые опасения, что азиатские спортсмены потеряют квоты. По словам Сингха, россияне могут быть допущены только к турнирам по тем видам спорта, в которых результат измеряется в очках, баллах, секундах. Стрельба из лука не входит в их число.

Летние виды спорта,Рандхир Сингх,Галсан Базаржапов,Владимир Ешеев,
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