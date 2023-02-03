Российские лучники сохраняют возможность отобраться на ОИ - 2024

"На Олимпиаду в Токио наш Галсан Базаржапов отобрался на последнем этапе Кубка мира, а женщины обычно решали этот вопрос на чемпионатах мира за год до Игр. Сильнейшие команды к сезону-2024 уже отберутся на Олимпиаду, поэтому шансы остальных получить путевки в Париж увеличатся. Но лучше, конечно, раньше отобраться. А так, в принципе, все шансы у россиян завоевать путевки на Олимпиаду в 2024 году будут в случае, если мы получим допуск на предолимпийские квалификационные турниры следующего сезона", - добавил собеседник ТАСС.