Во Франции отреагировали на призывы к недопуску россиян на Олимпиаду

Призывы к запрету на участие спортсменов из России на Олимпиаде-2024 несправедливы. Такое мнение выразил бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо, передает РЕН.ТВ со ссылкой на его страницу в Twitter.

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Он пояснил, что на Западе сейчас активно обсуждают вопрос о недопущении российских спортсменов к участию в Олимпиаде. Филиппо считает, что европейские политики лицемерны в отношении России, так как никто не говорил о запрете для американских спортсменов во времена вторжения в Ирак.

«Никто не задавал вопрос о присутствии американских спортсменов на Олимпиаде в Афинах в 2004 году, когда их страна только что осуществила незаконное вторжение в Ирак, приведшее к бесчисленным жертвам», — написал он.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что не собирается рассматривать вариант допуска спортсменов из России на соревнования с использованием национального гимна и флага.