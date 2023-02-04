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2 часа назад

Зеппельт прокомментировал возможный допуск россиян к Играм-2024

Илья Родин

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный по серии скандальных публикаций о допинговых проблемах, прокомментировал в социальных сетях информацию о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм-2024. Он отметил, что это может привести к крупнейшему поражению МОК, пишет «Чемпионат».

Зеппельт прокомментировал возможный допуск россиян к Играм-2024
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что глава МОК Томас Бах не исключил ранее допуск российских и белорусских спортсменов к Играм в Париже.

В МОК сделали заявление по участию россиян в ОИ-2024

Зеппельт пояснил, что Бах может и дальше настаивать на соблюдении Олимпийской хартии. Но если многие страны объявят бойкот Олимпиаде, то никому не будет дела до спортивных традиций и принципов.

«Если больше стран бойкотируют Олимпийские игры - 2024 из-за пророссийского курса Баха, он может и дальше настаивать на соблюдении хартии. Никому до этого не будет дела», - подчеркнул журналист.

По его оценке, массовый отказ от участия в Олимпиаде станет самым крупным поражением Олимпийского комитета и «спортивно-историческим наследием» Баха.

Напомним, что за бойкот Олимпиады в случае допуска на нее атлетов из России и Белоруссии выступают Польша и Великобритания. Предположительно, к ним могут присоединиться страны Балтии и Скандинавии.

Летние виды спорта,Томас Бах,
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