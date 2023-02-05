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2 часа назад

Стала известна позиция Великобритании по бойкоту Олимпийских игр-2024

Lenta.ru

Великобритания не поддержит бойкот Олимпийских игр-2024 в случае допуска на них российских атлетов. Об этом стало известно Daily Mail.

Стала известна позиция Великобритании по бойкоту Олимпийских игр-2024
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, Олимпийский комитет Великобритании еще не давал официальных комментариев по этому поводу, однако ожидается, что в итоге он примет позицию Международного олимпийского комитета (МОК). Отмечается, что даже если российским спортсменам будет разрешено участвовать в Играх в Париже в качестве нейтральных атлетов, многим может быть трудно пройти квалификацию.

Латвийский фигурист выступил против возвращения россиян

Ранее Украина, Польша и страны Балтии пригрозили бойкотом Игр в случае допуска россиян. В ответ на это глава МОК Томас Бах заявил, что бойкоты не соответствуют миссии организации.

25 января в МОК рассказали, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Летние виды спорта,Томас Бах,
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