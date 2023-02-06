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3 часа назад

Всемирная федерация бадминтона до марта намерена рассмотреть вопрос допуска россиян

ТАСС

Всемирная федерация бадминтона (BWF) намерена в течение февраля обсудить вопрос возможности возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе BWF.

Всемирная федерация бадминтона рассмотрит вопрос допуска россиян
Фото: ТАССТАСС

"В настоящее время наша позиция не изменилась, но ожидается, что совет BWF соберется в феврале для дальнейшего обсуждения вопроса участия в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии, - сообщил представитель пресс-службы. - О любом изменении позиции будет сообщено после принятия любых решений".

Всемирная федерация бадминтона в начале марта 2022 года объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, также были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии.

Международный олимпийский комитет 25 января предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. В начале февраля МОК уточнил, что рассматривает вариант, при котором россияне и белорусы имели бы возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идет.

Отбор в бадминтоне на Олимпийские игры 2024 года будет проходить согласно рейтингу и стартует 1 мая 2023 года.

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