Мировая лига сёрфинга решила допустить трансгендеров до женских соревнований
В Мировой лиге сёрфинга трансгендерам разрешили выступать наравне с женщинами. Инициативу раскритиковала легенда женского сёрфинга Бетани Хэмилтон, спортсменка объявила бойкот.
«Спросил ли кто-то сёрферов, состоящих в Лигу, что они думают об этом нововведении? Достаточно ли изменения уровня гормонов, чтобы отличить мужчину от женщины? Сделает ли это наш спорт лучше?» — задалась вопросами Бетани в своих соцсетях.
Также Хэмилтон недоумевает, почему было принято только решение о соревнованиях трансженщин с женщинами, но не трансмужчин с мужчинами.
Подчеркнём, что Бетани в 13 лет потеряла руку: на девушку напала акула. Несмотря на это, Хэмилтон вернулась в спорт, а её крупнейшим достижением является второе место на ЧМ-2009 среди юниоров.