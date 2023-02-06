Мировая лига сёрфинга решила допустить трансгендеров до женских соревнований

«Спросил ли кто-то сёрферов, состоящих в Лигу, что они думают об этом нововведении? Достаточно ли изменения уровня гормонов, чтобы отличить мужчину от женщины? Сделает ли это наш спорт лучше?» — задалась вопросами Бетани в своих соцсетях.