Самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания завершила карьеру

Самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры. Об этом Ромашина сообщила в эфире телеканала "Матч ТВ" в понедельник.

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"Я сегодня официально объявляю о завершении карьеры, - сказала Ромашина. - Я ухожу, но недалеко от спорта, остаюсь в нашей спортивной семье".

Ромашина подчеркнула, что не исключает выступления в шоу.

"Планировала в конце прошлого года выступить, но сильно заболела гриппом - всей семьей переболели. Должно было все пройти красиво и красочно, но не сложилось. В этом году у "Шоу олимпийских чемпионов" юбилей, было бы здорово поучаствовать, но все это зависит от момента", - отметила она.

Бывшая синхронистка сообщила, что возглавила спортивную школу - СШОР по синхронному плаванию "Юность Москвы". "Пока что пытаюсь вникнуть во все бумажные дела, что крайне непросто и сильно отличается от работы в воде, которая у меня была раньше. Но все же стараюсь передавать опыт и навыки девочкам, занимающимся в этой школе. Присутствую на бортике, помогаю с постановкой программ", - рассказала Ромашина.