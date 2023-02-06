Самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания завершила карьеру

Самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры. Об этом Ромашина сообщила в эфире телеканала "Матч ТВ" в понедельник.
"Я сегодня официально объявляю о завершении карьеры, - сказала Ромашина. - Я ухожу, но недалеко от спорта, остаюсь в нашей спортивной семье".
Ромашина подчеркнула, что не исключает выступления в шоу.
"Планировала в конце прошлого года выступить, но сильно заболела гриппом - всей семьей переболели. Должно было все пройти красиво и красочно, но не сложилось. В этом году у "Шоу олимпийских чемпионов" юбилей, было бы здорово поучаствовать, но все это зависит от момента", - отметила она.
Бывшая синхронистка сообщила, что возглавила спортивную школу - СШОР по синхронному плаванию "Юность Москвы". "Пока что пытаюсь вникнуть во все бумажные дела, что крайне непросто и сильно отличается от работы в воде, которая у меня была раньше. Но все же стараюсь передавать опыт и навыки девочкам, занимающимся в этой школе. Присутствую на бортике, помогаю с постановкой программ", - рассказала Ромашина.
Ромашиной 33 года, спортсменка семь раз побеждала на Олимпийских играх. Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. Ромашина выступала в дуэте с Натальей Ищенко (в 2009-2012 и в 2015-2016 годах) и со Светланой Колесниченко (в 2013-2014 годах и с 2019 года), а также в соло и в группе.