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3 часа назад

Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина объявила о завершении карьеры

ТАСС

Самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры. Об этом Ромашина сообщила в эфире телеканала "Матч ТВ" в понедельник.

Самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания завершила карьеру
Фото: ТАССТАСС

"Я сегодня официально объявляю о завершении карьеры, - сказала Ромашина. - Я ухожу, но недалеко от спорта, остаюсь в нашей спортивной семье".

Ромашина подчеркнула, что не исключает выступления в шоу.

"Планировала в конце прошлого года выступить, но сильно заболела гриппом - всей семьей переболели. Должно было все пройти красиво и красочно, но не сложилось. В этом году у "Шоу олимпийских чемпионов" юбилей, было бы здорово поучаствовать, но все это зависит от момента", - отметила она.

Бывшая синхронистка сообщила, что возглавила спортивную школу - СШОР по синхронному плаванию "Юность Москвы". "Пока что пытаюсь вникнуть во все бумажные дела, что крайне непросто и сильно отличается от работы в воде, которая у меня была раньше. Но все же стараюсь передавать опыт и навыки девочкам, занимающимся в этой школе. Присутствую на бортике, помогаю с постановкой программ", - рассказала Ромашина.

Ромашиной 33 года, спортсменка семь раз побеждала на Олимпийских играх. Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. Ромашина выступала в дуэте с Натальей Ищенко (в 2009-2012 и в 2015-2016 годах) и со Светланой Колесниченко (в 2013-2014 годах и с 2019 года), а также в соло и в группе.

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