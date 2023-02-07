«Я бы хотела, чтобы их не было... Пока идет эта война, эта российская агрессия против Украины, невозможно чтобы их делегация как ни в чем не бывало приехала в Париж, в то время как на Украину продолжают сыпаться бомбы... Я против приезда российской делегации на ОИ в Париже, если *спецоперация* на тот момент еще будет продолжаться», — сказала Идальго в эфире радио France Info.