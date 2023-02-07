Мэр Парижа Анн Идальго поменяла свое мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года.
«Я бы хотела, чтобы их не было... Пока идет эта война, эта российская агрессия против Украины, невозможно чтобы их делегация как ни в чем не бывало приехала в Париж, в то время как на Украину продолжают сыпаться бомбы... Я против приезда российской делегации на ОИ в Париже, если *спецоперация* на тот момент еще будет продолжаться», — сказала Идальго в эфире радио France Info.
Несколько дней назад Идальго заявила, что российские спортсмены имеют право участвовать в летних Олимпийских играх. Они стартуют в конце июля 2024 года.
25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.
Стоит отметить, что не только МОК, а также эксперты ООН стали поднимать тему допуска атлетов. В Национальном олимпийском комитете (НОК) США заявили, что не против видеть россиян на турнирах, при условии обеспечения безопасной и честной игры.
Ранее чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выступил против участия россиян в международных турнирах.