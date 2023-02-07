Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
1 час назад

Мэр Парижа Идальго поменяла свое мнение касательно допуска россиян на ОИ

Газета.Ruиещё 6

Мэр Парижа Анн Идальго поменяла свое мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года.

«Я бы хотела, чтобы их не было... Пока идет эта война, эта российская агрессия против Украины, невозможно чтобы их делегация как ни в чем не бывало приехала в Париж, в то время как на Украину продолжают сыпаться бомбы... Я против приезда российской делегации на ОИ в Париже, если *спецоперация* на тот момент еще будет продолжаться», — сказала Идальго в эфире радио France Info.

Несколько дней назад Идальго заявила, что российские спортсмены имеют право участвовать в летних Олимпийских играх. Они стартуют в конце июля 2024 года.

На Украине решительно настроены на работу против допуска России на ОИ-2024

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Стоит отметить, что не только МОК, а также эксперты ООН стали поднимать тему допуска атлетов. В Национальном олимпийском комитете (НОК) США заявили, что не против видеть россиян на турнирах, при условии обеспечения безопасной и честной игры.

Ранее чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выступил против участия россиян в международных турнирах.

Летние виды спорта,Видео,Анн Идальго,Магнус Карлсен,ООН,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители