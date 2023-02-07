Легендарная сёрфингистка бойкотирует в случае допуска трансгендеров

«Я не буду участвовать в соревнованиях, если это правило реализуют. Спрашивали ли сёрферов WSL, что они думают об этом правиле? Является ли уровень гормонов честным и точным описанием того, мужчина это или женщина?



Это лучшее решение для сёрфинга и для женщин в сёрфинге? Если да, то почему? Почему в WSL упоминаются транс-женщины, соревнующиеся с женщинами, а не транс-женщины, соревнующиеся с мужчинами?», — приводит слова спортсменки Marca.