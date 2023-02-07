Министр спорта Австрии возмущен возможным допуском россиян на Олимпийские игры

Вице-канцлер, министр спорта Австрии Вернер Коглер считает невозможным допуск российских спортсменов до участия в Олимпийских играх. Об этом он заявил во вторник в комментарии для газеты Der Standard.
"Для украинских спортсменов просто неприемлемо соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами в борьбе за медали", - пояснил свою позицию политик.
По мнению министра, "вопиющее нарушение международного права" со стороны России "должно повлечь за собой последствия и санкции во всех областях".
Ранее генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Австрии Петер Меннель выразил мнение, что спортсменам нельзя отказывать в допуске к соревнованиям "исключительно на основании их паспорта".
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО). Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать СВО.