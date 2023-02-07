Министр спорта Австрии возмущен возможным допуском россиян на Олимпийские игры

Вице-канцлер, министр спорта Австрии Вернер Коглер считает невозможным допуск российских спортсменов до участия в Олимпийских играх. Об этом он заявил во вторник в комментарии для газеты Der Standard.

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"Для украинских спортсменов просто неприемлемо соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами в борьбе за медали", - пояснил свою позицию политик.

По мнению министра, "вопиющее нарушение международного права" со стороны России "должно повлечь за собой последствия и санкции во всех областях".

Ранее генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Австрии Петер Меннель выразил мнение, что спортсменам нельзя отказывать в допуске к соревнованиям "исключительно на основании их паспорта".