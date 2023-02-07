Мэр Парижа Анн Идальго, ранее выступившая за участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года, поменяла свою точку зрения. Свое мнение она высказала в эфире радиостанции France Info.

По мнению Идальго, пока идет российская военная операция невозможно, чтобы делегация из России «как ни в чем не бывало приехала в Париж».

«Я бы хотела, чтобы их не было (…) Я против приезда российской делегации на ОИ в Париже, если военные действия на тот момент еще будут продолжаться», - заявила она, комментируя возможное участие россиян в ОИ-2024.

По словам Анн Идальго, несмотря на то, что окончательное решение этого вопроса остается за Международным олимпийским комитетом, она не собирается молчать.

Ранее Идальго поддерживала участие россиян в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже, в нейтральном статусе, отмечая, что несправедливо лишать спортсменов возможности выступить на соревнованиях.