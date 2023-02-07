Мэр Парижа Анн Идальго, ранее выступившая за участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года, поменяла свою точку зрения. Свое мнение она высказала в эфире радиостанции France Info.
По мнению Идальго, пока идет российская военная операция невозможно, чтобы делегация из России «как ни в чем не бывало приехала в Париж».
«Я бы хотела, чтобы их не было (…) Я против приезда российской делегации на ОИ в Париже, если военные действия на тот момент еще будут продолжаться», - заявила она, комментируя возможное участие россиян в ОИ-2024.
По словам Анн Идальго, несмотря на то, что окончательное решение этого вопроса остается за Международным олимпийским комитетом, она не собирается молчать.
Ранее Идальго поддерживала участие россиян в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже, в нейтральном статусе, отмечая, что несправедливо лишать спортсменов возможности выступить на соревнованиях.
После начала спецоперации на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях. Однако в январе 2023 года МОК заявил, что рассматривает возможность допустить российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе, при условии, что они не выражали поддержку СВО на территории Украины.