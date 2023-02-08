Пропуск Евроигр осложнит россиянам борьбу за прямые олимпийские лицензии в 6 видах спорта

Отказ организаторов Европейских игр 2023 года в Польше допустить спортсменов из России осложнит борьбу за прямое попадание на Олимпиаду-2024 в шести видах спорта. Об этом свидетельствуют правила отбора на Игры в Париж, имеющиеся со среды в распоряжении ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, в рамках турнира будут разыграны 329 комплектов наград в 39 видах спорта. Согласно системе отбора на Олимпиаду-2024, утвержденной Международным олимпийским комитетом (МОК), на Европейских играх в Польше будут разыграны прямые лицензии в синхронном плавании (одна - в дуэте), прыжках в воду (по одной - у мужчин и женщин на трехметровом трамплине и 10-метровой вышке), современном пятиборье (по восемь у мужчин и женщин) и гребном слаломе (по одной в мужских и женских одиночках на байдарках и каноэ).

Видео дня

12 олимпийских лицензий будут разыграны на Европейских играх в пулевой и стендовой стрельбе (по 1 в каждой дисциплине у мужчин и женщин) и 11 - в стрельбе из лука (1 - в смешанной команде, по 3 в мужском и женском командных турнирах, по 2 - в личных мужских и женских состязаниях).

Кроме того, участники Европейских игр - 2023 получат возможность увеличить свой квалификационный олимпийский рейтинг в бадминтоне, баскетболе 3х3, боксе, фехтовании, дзюдо, настольном теннисе, тхэквондо, триатлоне и маунтинбайке.

Международный олимпийский комитет 25 января предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции, до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. Пресс-служба Европейских олимпийских комитетов 27 января заявила, что спортсмены из России и Белоруссии не будут допущены на Европейские игры, которые пройдут с 21 июня по 2 июля в Польше.