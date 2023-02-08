Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
26 минут назад

Пропуск Евроигр осложнит россиянам борьбу за прямые олимпийские лицензии в 6 видах спорта

ТАСС

Отказ организаторов Европейских игр 2023 года в Польше допустить спортсменов из России осложнит борьбу за прямое попадание на Олимпиаду-2024 в шести видах спорта. Об этом свидетельствуют правила отбора на Игры в Париж, имеющиеся со среды в распоряжении ТАСС.

Пропуск Евроигр осложнит россиянам борьбу за прямые олимпийские лицензии в 6 видах спорта
Фото: ТАССТАСС

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, в рамках турнира будут разыграны 329 комплектов наград в 39 видах спорта. Согласно системе отбора на Олимпиаду-2024, утвержденной Международным олимпийским комитетом (МОК), на Европейских играх в Польше будут разыграны прямые лицензии в синхронном плавании (одна - в дуэте), прыжках в воду (по одной - у мужчин и женщин на трехметровом трамплине и 10-метровой вышке), современном пятиборье (по восемь у мужчин и женщин) и гребном слаломе (по одной в мужских и женских одиночках на байдарках и каноэ).

Видео дня

12 олимпийских лицензий будут разыграны на Европейских играх в пулевой и стендовой стрельбе (по 1 в каждой дисциплине у мужчин и женщин) и 11 - в стрельбе из лука (1 - в смешанной команде, по 3 в мужском и женском командных турнирах, по 2 - в личных мужских и женских состязаниях).

Кроме того, участники Европейских игр - 2023 получат возможность увеличить свой квалификационный олимпийский рейтинг в бадминтоне, баскетболе 3х3, боксе, фехтовании, дзюдо, настольном теннисе, тхэквондо, триатлоне и маунтинбайке.

Международный олимпийский комитет 25 января предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции, до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. Пресс-служба Европейских олимпийских комитетов 27 января заявила, что спортсмены из России и Белоруссии не будут допущены на Европейские игры, которые пройдут с 21 июня по 2 июля в Польше.

В начале февраля МОК уточнил, что рассматривает вариант, при котором россияне и белорусы имели возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париж, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идет. 26 января Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий МОК, соревнования пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Летние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители