НОК Греции выступил против бойкота Олимпиады-2024

«Греция участвовала во всех Играх с момента их возрождения, не участвовала ни в одном бойкоте в современной истории ОИ и уважает Олимпийскую хартию. Спорт и олимпизм не должны ассоциироваться с политикой, и бойкот ОИ в первую очередь коснется спортсменов. Поэтому мы против любой дискриминации спортсменов, — сказал Капралос.