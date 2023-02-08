Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
1 час назад

НОК Греции выступил против бойкота Олимпиады-2024

Газета.Ruиещё 4

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос заявил, что его организация не собирается бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия российских спортсменов. Его слова передает Insidethegames.

НОК Греции выступил против бойкота Олимпиады-2024
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Греция участвовала во всех Играх с момента их возрождения, не участвовала ни в одном бойкоте в современной истории ОИ и уважает Олимпийскую хартию. Спорт и олимпизм не должны ассоциироваться с политикой, и бойкот ОИ в первую очередь коснется спортсменов. Поэтому мы против любой дискриминации спортсменов, — сказал Капралос.

Напомним, 26 января назад мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российские спортсмены имеют право участвовать в летних Олимпийских играх. Вчера, 7 февраля, она предложила отечественным атлетам участие в Олимпиаде в статусе беженцев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов до любых соревнований.

В настоящий момент поднимается вопрос о возвращении российских спортсменов на турниры в качестве нейтральных.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании призывает лишить россиян права на участие в ОИ-2024.

Летние виды спорта,Анн Идальго,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители