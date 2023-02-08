НОК Греции выступил против бойкота Олимпиады-2024

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос заявил, что его организация не собирается бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия российских спортсменов. Его слова передает Insidethegames.
«Греция участвовала во всех Играх с момента их возрождения, не участвовала ни в одном бойкоте в современной истории ОИ и уважает Олимпийскую хартию. Спорт и олимпизм не должны ассоциироваться с политикой, и бойкот ОИ в первую очередь коснется спортсменов. Поэтому мы против любой дискриминации спортсменов, — сказал Капралос.
Напомним, 26 января назад мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российские спортсмены имеют право участвовать в летних Олимпийских играх. Вчера, 7 февраля, она предложила отечественным атлетам участие в Олимпиаде в статусе беженцев.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов до любых соревнований.
В настоящий момент поднимается вопрос о возвращении российских спортсменов на турниры в качестве нейтральных.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании призывает лишить россиян права на участие в ОИ-2024.