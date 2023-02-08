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1 час назад

Британия выступила против участия россиян на Олимпиаде

Елена Прошина

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что Лондон выступает против участия россиян на Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже. Об этом сообщает Sky News.

Британия выступила против участия россиян на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Великобритания, как и «многие другие страны» выражает единую и однозначную позицию по данной теме.

«Мы хотим убедиться, что мы продолжаем говорить по этому поводу единым голосом и разъясняем это МОК», – сказал представитель премьера.

Начало Летних Олимпийских игр в Париже запланировано на 26 июля 2024 года. Мнения стран-участниц по вопросу присутствия спортсменов из России разделились – против допуска россиян выступили такие страны, как Швеция, Норвегия, Исландия, Дания, Гренландия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша. Однако нашлись те страны Запада, которые поддержали допуск российских спортсменов до соревнований. В частности, с подобным предложением выступили в Италии и США.

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