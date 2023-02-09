МОК: «У нас нет планов, чтобы на Олимпиаде-2024 были российские и белорусские делегации»

«У нас нет планов, чтобы на Олимпиаде-2024 в Париже были российские и белорусские делегации, а также их флаги.



Единственный вариант, который можно рассмотреть, — это выступление нейтральных спортсменов, как мы видели в прошлом году на Открытом чемпионате Франции по теннису и недавно снова на Открытом чемпионате Австралии по теннису и другим профессиональным видам спорта», – сообщили в МОК.