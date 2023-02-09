Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об участии россиян в летней Олимпиаде-2024 в Париже будет принято летом 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Макрон подчеркнул, что решение о россиянах на ОИ будет зависеть и от позиции Международного олимпийского комитета (МОК).

«Это его роль, его функция… Решения, которые были приняты ранее, касаются соревнований в ближайшие несколько месяцев и не охватывают период проведения Олимпийский и Параолимпийских игр во Франции», - отметил он.

Решение об участии россиян будет зависеть от «обстоятельств и того, что будет происходить на поле боя», заключил Макрон.

Ранее в МОК предложили допустить россиян и белорусов до предстоящих Олимпиад при соблюдении некоторых условий.

До ОИ не хотят допускать атлетов, нарушающих олимпийскую хартию, антидопинговые правила и активно поддерживающих спецоперацию на Украине.