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1 час назад

Организаторы чемпионата мира в Казани общаются с World Aquatics по переносу на 2029 год

ТАСС

Министерство спорта Татарстана находится в диалоге с Международной федерацией плавания (World Aquatics) по вопросу переноса чемпионата мира 2025 года по водным видам спорта в Казани на 2029 год. Об этом ТАСС сообщил в четверг министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

В Казани общаются с World Aquatics по переносу ЧМ на 2029 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы находимся в диалоге с международной федерацией. Чемпионат мира в Казани не отменен, его перенесли на 2029 год. Все остальное останется по-прежнему", - сказал Леонов.

В среду World Aquatics перенесла чемпионат мира 2025 года из Казани в Сингапур. Позднее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил ТАСС, что World Aquatics рассматривает вариант проведения чемпионата мира по водным видам спорта в Казани в 2029 году. Глава федерации отметил, что российская сторона пока не намерена требовать от World Aquatics компенсации за изменение сроков проведения турнира.

В марте 2022 года World Aquatics (до декабря организация называлась FINA) запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации из-за обострения ситуации на Украине.

Казань в 2015 году уже принимала чемпионат мира по водным видам спорта.

Летние виды спорта,Владимир Сальников,Владимир Леонов,
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