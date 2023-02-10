Велогонщица погибла под колесами грузовика в Испании

Испанская велогонщица Эстела Домингес скончалась в четверг в результате дорожно транспортного пришествия, передает Marca.

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Сообщается, что 19 летняя Домингес попала под колеса грузовика во время тренировки на трассе в Саламанке. Прибывшая на место бригада скорой помощи лишь констатировала смерть спортсменки.

Домингес заняла седьмое место на последнем чемпионате Испании по велокроссу. В этом году она собиралась войти в состав женской профессиональной команды Sopela.