Велогонщица погибла под колесами грузовика в Испании

Испанская велогонщица Эстела Домингес скончалась в четверг в результате дорожно транспортного пришествия, передает Marca.
Сообщается, что 19 летняя Домингес попала под колеса грузовика во время тренировки на трассе в Саламанке. Прибывшая на место бригада скорой помощи лишь констатировала смерть спортсменки.
Домингес заняла седьмое место на последнем чемпионате Испании по велокроссу. В этом году она собиралась войти в состав женской профессиональной команды Sopela.
Погибшая велогонщица была дочерью известного велогонщика 90 х годов Хуана Карлоса Домингеса, который был членом таких команд, как Banesto, Kelme или Phonak и выигрывал «Джиро д’Италия».