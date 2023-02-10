Призера ЧМ по греко-римской борьбе ранили в Москве

Telegram-канала «МК: срочные новости» сообщает, что у московского ресторана быстрого питания KFC подстрелили призера ЧМ по греко-римской борьбе Азамата Каирова. По информации издания, спортсмен получил ранение в грудь из травматического пистолета. Стрелявшего ищет полиция.

Согласно информации канала, в районе трех часов ночи вблизи KFC на Волгоградском проспекте компания 24-летнего Каирова повздорила с другой компанией. В результате конфликта было применено травматическое оружие. Спортсмена с пулевым ранением груди доставили в больницу, сейчас ему делают операцию.