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Призера ЧМ по греко-римской борьбе ранили у столичного KFC

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Telegram-канала «МК: срочные новости» сообщает, что у московского ресторана быстрого питания KFC подстрелили призера ЧМ по греко-римской борьбе Азамата Каирова. По информации издания, спортсмен получил ранение в грудь из травматического пистолета. Стрелявшего ищет полиция.

Призера ЧМ по греко-римской борьбе ранили в Москве
© News.ru

Согласно информации канала, в районе трех часов ночи вблизи KFC на Волгоградском проспекте компания 24-летнего Каирова повздорила с другой компанией. В результате конфликта было применено травматическое оружие. Спортсмена с пулевым ранением груди доставили в больницу, сейчас ему делают операцию.

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