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58 минут назад

Роднина прокомментировала призыв провести Олимпиаду-2024 без России

Елена Прошина

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что требование 35 стран запретить россиянам выступать на Олимпиаде-2024 нарушают олимпийскую хартию. Об этом сообщает «Спорт 24».

Роднина прокомментировала призыв провести Олимпиаду-2024 без России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как эти 35 стран собираются требовать отстранения России на Олимпиаде? Или может они все вместе не приедут в Париж в знак протеста? Как-то странно это все. МОК принимает решение, опираясь на олимпийскую хартию, которую эти 35 стран предлагают забыть», – заявила она.

Роднина также добавила, что если МОК всё же примет такое решение, то этот запрет придётся снимать через суд. По мнению спортсменки, реальных поводов для отстранения России от Олимпиады сейчас попросту нет.

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Ранее группа из 35 стран заявила о необходимости запретить спортсменам из России и Белоруссии участвовать на Летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

Летние виды спорта,Ирина Роднина,
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