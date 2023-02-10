Роднина прокомментировала призыв провести Олимпиаду-2024 без России

«Как эти 35 стран собираются требовать отстранения России на Олимпиаде? Или может они все вместе не приедут в Париж в знак протеста? Как-то странно это все. МОК принимает решение, опираясь на олимпийскую хартию, которую эти 35 стран предлагают забыть», – заявила она.