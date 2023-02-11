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1 час назад

Анфиса Резцова о словах министра спорта Польши: «Это даже не унижение, а оскорбление. Кто вы такие? В спорте поляки вообще никто»

Sports.ruиещё 2

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала министра спорта Польши Камиля Бортничука, предложившего включить российских спортсменов в «сборную беженцев» на Олимпиаде-2024 в Париже.

Резцова: «Кто вы такие? В спорте поляки вообще никто»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За такие предложения поляков надо наказывать. Они нас столько унижают, что уже нет сил. Надо выходить на Томаса Баха (главу Международного олимпийского комитета – Sports.ru) и спрашивать, почему такой беспредел.

Это даже не унижение, а оскорбление. Кто вы такие? В спорте поляки вообще никто», – сказала Резцова.

Летние виды спорта,Камиль Бортничук,Томас Бах,
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