Резцова: «Кто вы такие? В спорте поляки вообще никто»

«За такие предложения поляков надо наказывать. Они нас столько унижают, что уже нет сил. Надо выходить на Томаса Баха (главу Международного олимпийского комитета – Sports.ru) и спрашивать, почему такой беспредел.



Это даже не унижение, а оскорбление. Кто вы такие? В спорте поляки вообще никто», – сказала Резцова.